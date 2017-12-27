2018 год войдет в историю как год экономического развития Азербайджана - ПРОГНОЗ - ФОТО

2018 год для Азербайджана войдет в историю как год экономического развития, сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в результате экономических реформ, проведенных в стране в 2017 году, кризис остался позади, и экономика вступила в новый цикл развития.

"С одной стороны, в 2017 году были проведены антикризисные мероприятия, а с другой - продолжились реформы по созданию новой экономической модели. Снижение ВВП в Азербайджане наблюдалось только в 2016 году, а в 2017 году динамика роста ВВП восстановилась и были созданы возможности для нового экономического роста в 2018 году", - сказал Гасымлы.

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