Азербайджан увеличит производство сельхозпродукции

До конца 2017 года рост сельскохозяйственного производства в Азербайджане составит четыре процента, сказал в среду исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы на пресс-конференции, посвященной итогам года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, это является очень хорошим и важным показателем с учетом политики диверсификации экономики Азербайджана и обеспечения продовольственной безопасности страны.

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