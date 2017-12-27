Азербайджан увеличит производство сельхозпродукции
27 декабря 2017 12:23 73
До конца 2017 года рост сельскохозяйственного производства в Азербайджане составит четыре процента, сказал в среду исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы на пресс-конференции, посвященной итогам года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, это является очень хорошим и важным показателем с учетом политики диверсификации экономики Азербайджана и обеспечения продовольственной безопасности страны.
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