Свыше 80 стран хотят импортировать азербайджанскую продукцию - ДЕТАЛИ

В феврале 2018 года портал Azexport принял заказы на поставку ненефтяной продукции из Азербайджана на сумму 37,6 миллиона долларов, следует из "Обзора экспорта", опубликованного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В целом же за время с начала работы портала (январь 2017 года) до 28 февраля 2018 году портал принял заказы из 81 страны на сумму в 594,1 миллиона долларов.

По общему объему заявок за первые два месяца 2018 года лидирует Россия. На ее долю приходится 17,8 процента всех заявок. В пятерке стран по объему заказов также присутствуют США (7,9 процента заявок), Турция (5,9 процента), Украина и Иран (по пять процентов).

Анализ заявок показывает, что наибольшее число заказов в феврале поступило на вино, очищенный фундук, чай, хурму, яблоки, гранатовый сок, клубнику, шелковые ковры, корень солодки и шафран.

Ресурс Azexport (www.azexport.az) создан согласно распоряжению главы государства "О создании единой базы данных товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в представлении информации о товарах азербайджанского происхождения и предоставлении выгодной платформы для их продажи на внешних и внутренних рынках.

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