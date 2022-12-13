Чай из конопли: почему это новый суперфуд зимы

Популярным суперфудом этой зимы стал чай из конопли. Чем полезен трендовый напиток? Как он поможет нам пережить декабрьский стресс от годовых отчетностей и "охоты" за подарками рассказывает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Из чего делают чай из конопли

Не стоит бояться самого слова "конопля". Для производства чая используются разрешенные сорта конопли, полезные для нашей нервной системы. Раньше из них на Руси готовили многие блюда. В семенах конопли сконцентрированы почти все витамины и минеральные вещества: полиненасыщенные жирные кислоты - ОМЕГА-3, ОМЕГА-6; витамины - А, В, С, D, Е; минералы магний, калий, кальций, железо, медь, цинк. Список, действительно, впечатляет.

4 веских причины пить чай из конопли

Чем конкретно хорош чай из конопли нам рассказала нутрициолог Оксана Солодина.

1. Улучшает настроение и снимает чувство тревоги. В напитке содержатся магний и витамины группы B, которые помогут успокоиться и гармонизировать состояние организма. Однако чай из конопли вряд ли справится с депрессией: он не способствует выработке дофамина и серотонина.

2. Помогает легко засыпать и крепко спать всю ночь. Это классный ресурс для тех, кто подолгу лежит в кровати с открытыми глазами или просыпается среди ночи - берите на заметку.

3.Понижает артериальное давление. Особенно эффективен чай из конопли для профилактики повышения артериального давления. Если вы будете регулярно по вечерам выпивать чашечку супер-чая, то, возможно, никогда и не столкнетесь с коварной гипертонией. Фокус прост - чай помогает улучшить состояние сосудов, которые и отвечают за "давление, как у космонавтов". Но при условии, что вы сбалансировано питаетесь и в вашей жизни присутствует физическая активность.

4. Снижает аппетит. Что особенно ценно по вечерам, когда образы любимых продуктов так и манят к холодильнику. Чашечка чая поможет отложить трапезу до утра.

Как лучше пить конопляный чай

Как и ромашковый чай, новинку сезона лучше всего пить перед сном. Причем, не стоит заваривать напиток слишком крепко - вполне хватит чайной ложечки на стакан. У такого чая специфический вкус, поэтому можно добавить в него лимон, мед, а можно травы или натуральные ароматизаторы. Чаепитие - это отдельная процедуру, лучше не смешивать ее с приемом пищи. Так считал еще автор первого "Чайного канона" Лу Юй, который в далеком VIII веке создал искусство чайной церемонии и остался в истории как "бог чая".