Названы причины, по которым не стоит есть сладкое на ночь

Главная причина, по которой сладкое на ночь есть вредно, - это резкий скачок уровня сахара в крови.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Известиям" исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

"Когда мы едим быстрые углеводы перед сном, уровень глюкозы резко повышается, а затем падает, вызывая скачки инсулина. Это со временем может привести к инсулинорезистентности - состоянию, при котором клетки хуже реагируют на инсулин и возрастает риск диабета второго типа", - объяснила она.

Организм ночью медленнее перерабатывает сахар, что повышает нагрузку на поджелудочную железу. Избыток сахара превращается в жир, это увеличивает риск ожирения. Кроме того, сахар нарушает ночной обмен веществ, что может ухудшать сон, подчеркнула эксперт.

"Продукты, которые нельзя есть на ночь: сладкие напитки (лимонад, соки, смузи с большим количеством фруктов), так как они быстро повышают сахар в крови. Конфеты, мармелад, карамель, шоколад из-за высокой концентрации сахара. Под запретом на ночь мучные изделия (булочки, печенье, белый хлеб), они тоже содержат простые углеводы, которые вызывают скачки глюкозы. Фрукты с высоким гликемическим индексом (бананы, виноград, финики, арбузы) также могут перегружать поджелудочную железу", - уточнила Лялина.

Говоря о том, чем заменить сладкое на ночь, она отметила: чтобы не было резкого скачка сахара, можно поесть полезных жиров, например горсть орехов - миндаль, грецкий, кешью. Также допустимо употребление натурального йогурта без сахара с корицей - корица помогает контролировать уровень сахара в крови. Можно попробовать творог - он содержит белок и кальций, а также медленно переваривается, поэтому отлично утоляет голод. К тому же полезны овощи (огурцы, сельдерей, морковь) - они низкокалорийные.

"Если очень хочется сладкого, можно съесть кусочек темного шоколада (70% какао и выше) или выпить теплую воду с корицей или чай с мятой - это может снизить тягу к сахару", - добавила эксперт.