20 кг за месяц: как работает яичная диета, ее плюсы и минусы

Яичная диета - это метод похудения, основанный на употреблении яиц в качестве главного источника белка. Этот подход набирает все большую популярность благодаря своей эффективности и доступности. Как работает эта диета, какие у нее преимущества и недостатки - в материале "Вечерней Москвы", передает Day.Az.

В чем суть яичной диеты

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, яичная диета - режим питания, в который включено достаточно большое количество яиц. Она рассчитана на быстрое снижение веса путем ограничения углеводов и жиров, заменяя их повышенным потреблением белков. Основным продуктом питания в рационе становятся яйца.

- Яйца содержат большое количество питательных веществ. Например, белок, который очень легко усваивается, желток содержат жиры и витамины. Яйцо достаточно быстро насыщает, легко усваивается, человеку долго не хочется есть после такого приема пищи. Это идеальный продукт для похудения, потому что не содержит углеводов. А при переваривании полноценного белка организм тратит большое количество энергии и заставляет расщеплять и окисляться собственные жиры и не сжигает мышечную массу, - рассказал эксперт.

Для кого опасна яичная диета

Диета очень похожа на кремлевскую и белковую, которые показали себя с отрицательной стороны, предупредила диетолог. На них можно очень быстро похудеть, но одновременно с этим идет очень большая нагрузка на печень и на почки.

- Люди, у которых есть заболевания этих органов, яичной диетой могут спровоцировать их более быстрое развитие до "точки невозврата". В древнем Китае существовала казнь, когда заключенного, чтобы побольше помучить, кормили отварным мясом без овощей и с минимальным количеством воды. В итоге человек мучительно умирал от камней в почках, выход которых является одним из самых болезненных ощущений. Чтобы не вызывать повышение мочевой кислоты и не провоцировать образование песка и камней в почках не стоит рисковать и садится на яичную диету, - предостерегла Соломатина.

Можно ограничивать углеводы при похудении, но они обязательно должны присутствовать, потому что мозг потребляет энергию из глюкозы, подчеркнула врач.

- Нервная система будет страдать на яичной диете, появится усталость и раздражительность. Бессмысленно так себя мучить, чтобы сбросить несколько лишних килограммов. Но яичная диета обещает похудение даже чуть ли не на 20 килограммов за месяц, но это может стать триггером, чтобы скрытые заболевания перешли в острую форму. Если человек и похудеет на яичной диете, то такое быстрое снижение веса станет огромным стрессом для организма. В итоге он также быстро наберет эти килограммы обратно. Все эти адские муки в ограничениях питания будут бессмысленными. Здоровье у человека одно, и нельзя его использовать так бездумно ради похудения, - уверена собеседница "ВМ".

Как же тогда худеть

Врач посоветовала сбрасывать вес постепенно на правильном питании, чтобы не заработать необратимые проблемы со здоровьем.

- Я бы категорически не рекомендовала соблюдать такую экстремальную диету. Если вы хотите похудеть, нужно поменять свой режим питания и ограничить поступление калорий, пить достаточное количество воды, есть больше овощей, - посоветовала диетолог.