Биолог предупредил об опасностях и пользе шелковицы

Шелковица обладает ценным составом, но требует осторожного подхода - ягодой можно отравиться.

Как передает Day.Az, о полезных свойствах и потенциальных рисках употребления шелковицы "Известиям" рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов.

"Шелковица содержит целый комплекс витаминов групп В, К, А и Н, а также важные микроэлементы - калий, магний, железо и антиоксиданты", - отметил Наполов.

Специалист подчеркнул, что при умеренном потреблении ягода не опаснее привычных малины или смородины.

Несмотря на это, СМИ сообщали, что в Саратовской области, отравившись шелковицей, двое детей погибли, а один оказался в реанимации.

Наполов пояснил: ягода действительна может быть опасна. Он предупредил, что шелковицу категорически нельзя употреблять натощак - это может вызвать отравление с симптомами тошноты, рвоты и диареи.

Особую осторожность следует проявлять аллергикам, так как ягода содержит ликопин и другие аллергенные вещества, способные спровоцировать реакции вплоть до отека Квинке.

Наполов рекомендовал придерживаться суточной нормы потребления: не более 200 г для взрослых и 100 г для детей.

"Детям до двух лет шелковицу давать не стоит из-за высокого риска аллергических реакций", - добавляет специалист.

Биолог отметил, что при соблюдении этих простых правил шелковица может стать ценным дополнением к рациону, укрепляющим здоровье и иммунитет. Однако перед введением ягоды в меню, особенно детям и людям с аллергией, стоит проконсультироваться с врачом.