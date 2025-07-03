Биолог предупредил об опасностях и пользе шелковицы
Шелковица обладает ценным составом, но требует осторожного подхода - ягодой можно отравиться.
Как передает Day.Az, о полезных свойствах и потенциальных рисках употребления шелковицы "Известиям" рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов.
"Шелковица содержит целый комплекс витаминов групп В, К, А и Н, а также важные микроэлементы - калий, магний, железо и антиоксиданты", - отметил Наполов.
Специалист подчеркнул, что при умеренном потреблении ягода не опаснее привычных малины или смородины.
Несмотря на это, СМИ сообщали, что в Саратовской области, отравившись шелковицей, двое детей погибли, а один оказался в реанимации.
Наполов пояснил: ягода действительна может быть опасна. Он предупредил, что шелковицу категорически нельзя употреблять натощак - это может вызвать отравление с симптомами тошноты, рвоты и диареи.
Особую осторожность следует проявлять аллергикам, так как ягода содержит ликопин и другие аллергенные вещества, способные спровоцировать реакции вплоть до отека Квинке.
Наполов рекомендовал придерживаться суточной нормы потребления: не более 200 г для взрослых и 100 г для детей.
"Детям до двух лет шелковицу давать не стоит из-за высокого риска аллергических реакций", - добавляет специалист.
Биолог отметил, что при соблюдении этих простых правил шелковица может стать ценным дополнением к рациону, укрепляющим здоровье и иммунитет. Однако перед введением ягоды в меню, особенно детям и людям с аллергией, стоит проконсультироваться с врачом.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре