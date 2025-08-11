У мужчины развилась опасная болезнь из-за частых походов в рестораны

Житель Великобритании заявил, что у него развилась опасная болезнь печени из-за частых походов в рестораны. Свою историю он рассказал Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

42-летний Адам Верещинский занимается бизнесом и раньше постоянно обедал в дорогих ресторанах с партнерами и клиентами. Он рассказал, что никогда не злоупотреблял алкоголем, но мог выпить пару бокалов вина за ужином. Кроме того, после рабочего дня он часто заказывал азиатскую еду домой и считал ее здоровой, однако выяснилось, что соусы в ней могут быть очень жирными.

К 36 годам мужчина страдал от постоянного чувства усталости, хотя он регулярно проверялся у врачей и все анализы были в норме. Во время беседы с друзьями за ужином Верещинский упомянул о своем странном состоянии, и один из них посоветовал ему проверить печень. В ходе обследования выяснилось, что у британца развилась неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) из-за постоянного питания обработанными продуктами. При этом заболевании в печени накапливаются жировые отложения, которые нарушают функции органа и вызывают воспаления.

Болезнь чаще всего протекает бессимптомно, но очень опасна, так как может привести к циррозу и раку, даже если человек не употребляет алкоголь регулярно и в больших количествах. "Я был несколько шокирован, потому что все обследования раньше показывали, что все в порядке", - заявил Верещинский. В итоге он изменил рацион и со временем его печень пришла в порядок.

Как пишет Daily Mail, британские врачи все чаще диагностируют у пациентов НАЖБП. Это во многом связано с тем, что люди едят все больше обработанных продуктов, в которой могут содержаться токсины и другие вредные вещества.