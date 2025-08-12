Проблемы с желчью: чем опасен тренд на поедание сливочного масла кусками

В Сети набирает популярность "диета хищников", при которой люди исключают из рациона растительную пищу. Отдельным трендом стало поедание сливочного масла. Приверженцы такой диеты употребляют его целыми кусками, как мороженое, а также добавляют в стейки и яичницу. Чем опасно большое количество сливочного масла в рационе, "Вечерней Москве" рассказал диетолог Михаил Гинзбург, передает Day.Az.

Он предупредил: серьезные проблемы ожидают тех, у кого не в порядке желчевыводящая система. Если у человека есть камни в протоках, нарушена их моторика, то одномоментная сильная нагрузка жирной пищей (в этом случае - большим количеством сливочного масла) может привести к дискинезии.

- Дискинезия - это острый застой желчи в желчном пузыре, или спазм желчного пузыря, который сопровождается болями. Если дискинезия желчного пузыря уже есть в анамнезе или часто проявляется, то в дальнейшем она может привести к другим заболеваниям: холециститу и образованию конкремента в желчном пузыре, - объяснил диетолог.

Кроме того, возможны острая закупорка выхода из желчного пузыря, а также его воспаление. Рядом с этим органом находится поджелудочная железа, которая тоже может воспалиться.

- Если имеются проблемы с желчным пузырем, я бы ни в коем случае не советовал следовать этому тренду, потому что жир и масло - это мощнейшие раздражители для всей желчевыводящей системы. Из-за них возникают интенсивные сокращения этой системы и ходов, и протоков, и если какие-то есть проблемы, то могут возникнуть острые заболевания, - указал эксперт.

"Диету хищников" и поедание масла сложно назвать полезными. В странах, где зарегистрирована достаточно высокая продолжительность жизни, жир занимает в диете около 30 процентов в калорийном выражении, или максимум 70 граммов жира в сутки.

- Это считается вполне физиологичным, но есть исключения. Например, при ряде заболеваний 70 граммов жира за день будет уже многовато. Поэтому все эти выверты ("диета хищников", кето-диета и прочие), как показывает практика, не являются оздоровительными, хотя могут сыграть свою роль в похудении, - обратил внимание собеседник "ВМ".

Если человек здоров, то его организм до определенного времени может "простить" ему подобные эксперименты. Но с годами резерв здоровья сокращается, поэтому очередная съеденная пачка сливочного масла может стать фатальной.

- Безопасное количество сливочного масла в день составляет примерно 20-30 граммов. Это так называемая армейская норма. Но с учетом того, что большинство людей - это не солдаты с их тяжелым физическим трудом, норма для обычного человека составляет 10-15 граммов, - заключил Гинзбург.