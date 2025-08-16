Врач рассказала, какую еду нельзя запивать кофе

Железо из растительных продуктов усваивается хуже, если запивать их кофе. Об этом рассказала диетолог Паула Мартин в интервью изданию El Español, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мартин напомнила, что дефицит железа может проявляться в виде усталости, снижения концентрации внимания и плохой физической работоспособности.

"Железо играет ключевую роль в транспортировке кислорода в организме. Поэтому его недостаток может привести к анемии", - пояснила диетолог.

По словам эксперта, железо содержится в печени, красном мясе, рыбе, бобовых, тофу, шпинате, орехах, семенах и продуктах из цельного зерна. Врач отметила, что вариант микроэлемента из животной пищи организм может усвоить почти полностью даже при воздействии кофеина. Растительному железу, напротив, нужны "вспомогательные" пищевые компоненты.

"Растительные продукты стоит комбинировать с пищей, богатой витамином С - апельсинами, киви или клубникой", - отметила Мартин.

Такие простые изменения в питании, по ее словам, приносят и другие преимущества. В частности, улучшается усвоение омега-3 жирных кислот - важных для сердца и мозга.