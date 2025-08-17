Распространенный миф о супах опровергли

Существует мнение, будто супы необходимо есть регулярно, поскольку они полезны для здоровья. Гастроэнтеролог Сергей Вялов в ходе интервью для YouTube-канала Kuji Podcast опроверг этот распространенный миф, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач подтвердил слова одного из ведущих о том, что никаких особых плюсов у супов нет. Он подчеркнул, что если человек употребляет достаточное количество овощей и пьет много воды, то ему данное блюдо совершенно не нужно.

Однако дети обычно пьют мало воды и не очень хорошо едят овощи, уточнил медик. В таком случае супы принесут им только пользу.

Доктор также обратил внимание, что во многих культурах не готовят супы. Однако отсутствие первых блюд в рационе не вызывает у их представителей никаких проблем со здоровьем, заключил специалист.