Названы продукты, провоцирующие вздутие живота

Вздутие живота (метеоризм) - проблема, с которой хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек. Причин для ее возникновения может быть много, однако чаще всего она кроется в питании. О том, какие продукты способствуют избыточному газообразованию "Газете.Ru" рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Евгения Зарубина, передает Day.Az.

Как пояснила специалист, серьезное влияние на этот процесс могут оказать газированные напитки - содержащийся в них углекислый газ накапливается, вызывая вздутие. То же касается и сладостей - поскольку сахар служит питательной средой для бродильных бактерий в кишечнике. Таким образом, чем выше содержание сахара в пище, тем больше риск метеоризма.

"Бобовые культуры - такие как фасоль, горох, нут и чечевица - содержат много растительной клетчатки. При переработке этих волокон бактериями в кишечнике выделяются газы, что и становится причиной вздутия. А такие овощи, как капуста и брокколи, содержат трудноусвояемые углеводы, вызывающие аналогичный эффект", - уточнила Зарубина.

Врач также добавила, что у некоторых людей вздутие может возникать после употребления молочных продуктов. Это связано либо с непереносимостью лактозы, либо с чувствительностью к белкам, содержащимся в молоке.

Кроме того, чрезмерное потребление белковой пищи способно активизировать гнилостные процессы в кишечнике, сопровождающиеся образованием газов. Таким образом, переизбыток белка в рационе также может способствовать развитию метеоризма.

Отдельно врач обратила внимание на жевательную резинку с сахарозаменителями: такие вещества, как сорбит и ксилит, плохо усваиваются и могут вызывать брожение. При этом во время жевания заглатывается воздух, что дополнительно усиливает ощущение вздутия.

Зарубина подчеркнула, что не всегда проблема кроется исключительно в рационе. Иногда метеоризм может быть связан с нарушениями работы органов пищеварения. Поэтому при постоянном или выраженном метеоризме, не поддающемся коррекции диетой или приемом препаратов, следует обязательно обратиться к врачу.

"Особенно важно это сделать, если вместе со вздутием наблюдаются дополнительные тревожные признаки: боли в животе, тошнота, рвота, запоры или диарея, слизь или кровь в стуле, беспричинное снижение массы тела, а также при наличии семейной истории заболеваний пищеварительной системы", - подчеркнула гастроэнтеролог.