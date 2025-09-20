Диетологи назвали 5 самых полезных продуктов осени

Для улучшения работы мозга этой осенью стоит есть больше сезонных овощей и фруктов, таких как клюква и капуста, поскольку в них много минералов, способствующих улучшению памяти и замедляющих когнитивный спад.

Как передает Day.Az, об этом пишет Verywell health.

Также приводятся 5 видов продуктов, которые стоит больше есть осенью.

Батат

Батат или сладкий картофель - корнеплод яркого оранжевого цвета богат бета-каротином, витамином С и клетчаткой.

Издание отмечает, что клинический диетолог Альберт Абаев рассказал, что батат содержит антиоксиданты, которые уменьшают окислительный стресс и улучшают коммуникацию между клетками мозга.

Исследование, которое проводилось на животных, показало существование связи между фиолетовым бататом и улучшением памяти и когнитивных функций. Однако, для подтверждения такого же эффекта у людей необходимы дополнительные исследования.

Еще одно исследование показало, что долгосрочная диета, богатая бета-каротином, помогает поддерживать когнитивные функции, особенно, если сочетать с другими антиоксидантами, такими как витамины Е и С.

Имбирь

Этот сезонный ингредиент содержит витамины, минералы и биоактивные соединения, которые помогают бороться с окислительным стрессом и хроническим воспалением.

Исследование, которое проводилось в 2011 году, обнаружило, что экстракт имбиря помогает улучшить память у группы здоровых женщин среднего возраста. В статье было выдвинуто предположение, что имбирь может помочь предотвратить деменцию благодаря противовоспалительному действию корня.

Свекла

Свекла - это яркий корнеплод, богатый антиоксидантами, витаминами и минералами, такими как фолаты, калий, железо и витамин С.

Фолаты, содержащиеся в свекле, помогают снизить уровень гомоцистеина - аминокислоты, способной повреждать сосуды и способствовать развитию сердечных заболеваний. Есть предположение, что большой уровень гомоцистеина также связывают с болезнью Альцгеймера и деменцией.

Клюква

Клюква - это кислые красные ягоды с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Исследование, которое проводилось в 2022 году показало, что употребление ежедневно небольшой чашки клюквы способствует поддержанию памяти и здоровья мозга у пожилых людей.

Листовые овощи

Темно-зеленые листовые овощи, такие как капуста, шпинат и капуста коллард, имеют множество преимуществ для здоровья мозга. Они содержат калий, железо и витамины Е, К и С.

Согласно результатам исследования, ежедневное употребление одной порции этих овощей может помочь замедлить возрастное ухудшение когнитивных функций.