Назван простой способ поддерживать здоровье сосудов без лекарств

Ученые из Иллинойского технологического института проверили, как ежедневное употребление арбуза влияет на организм людей с повышенным давлением. Исследование опубликовано в Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В течение четырех недель 39 добровольцев получали либо контрольный напиток, либо одну или две чашки арбузной мякоти в день. Суточные измерения давления не выявили значимых изменений, однако в крови участников, питавшихся арбузом, повысился уровень L-аргинина и улучшился баланс с молекулой ADMA. Эти показатели напрямую связаны с выработкой оксида азота - вещества, которое расширяет сосуды и защищает их от повреждений.

Таким образом, даже без заметного снижения давления арбуз показал способность поддерживать работу сосудистой системы. Ученые подчеркивают, что речь идет о профилактическом эффекте: регулярное употребление арбуза может способствовать улучшению состояния эндотелия и снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы отмечают, что для более ощутимого эффекта, вероятно, потребуется более высокая доза или более длительное употребление. В будущем планируется сравнить действие свежего арбуза с концентратами аминокислот и провести исследования на больших выборках.