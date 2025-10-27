Врач развеяла несколько мифов о макаронах

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух развеяла несколько распространенных мифов о макаронах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на эту тему она побеседовала с изданием РИАМО.

По словам Кашух, макароны не являются пустыми калориями.

"Цельнозерновые и макароны из твердых сортов пшеницы содержат не только углеводы, но и клетчатку, витамины группы B и минералы", - уточнила она.

Врач добавила, что лишний вес вызывают не макароны сами по себе, а приготовленные с ними блюда, которые содержат жирные соусы и полуфабрикаты. Гастроэнтеролог заверила, что умеренное количество макарон из твердых сортов пшеницы, если есть их с овощами и белками, не спровоцирует появление лишнего веса.

Кашух добавила, что макароны могут быть частью здорового рациона, если выбирать правильные сорта и способы приготовления. Кроме того, она подчеркнула, что умеренное употребление макарон из твердых сортов пшеницы или цельнозерновых допустимо и при диете.