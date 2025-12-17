Развеян миф о продукте, который повышает риск рака

Полный отказ от сахара не гарантирует защиты от рака груди. Однако сокращение доли обработанных и сладких продуктов в рационе может снизить риск развития этого заболевания. Об этом изданию MedicalXpress рассказала маммолог Шелли Ло из онкологического центра имени М. Д. Андерсона при Медицинском центре Университета Раша (США), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт напомнила, что факторы риска рака груди делятся на контролируемые и неконтролируемые.

"Нельзя повлиять на возраст, семейный анамнез и генетическую предрасположенность к раку молочной железы", - отмечает эксперт.

Возраст является одним из основных факторов риска развития заболевания. Риск начинает возрастать после 40 лет и достигает максимума у женщин старше 70 лет. Раннее начало менструации - до 12 лет - или поздняя менопауза - после 55 лет - увеличивают продолжительность воздействия гормона эстрогена на организм. Этот фактор также повышает вероятность заболевания.

В числе главных защитных факторов врач отмечает: отказ от алкоголя и курения, обилие растительной пищи и полезных жиров в рационе, регулярную физическую активность и управление стрессом. Однако при планировании диеты не имеет смысла полностью отказываться от сладкого.

"Хотя раковые клетки и используют сахар для получения энергии, исключение сахара из рациона напрямую не снижает риск развития рака молочной железы", - объяснила врач.

Вместо этого врач рекомендует ограничить общее потребление обработанной и сладкой пищи, а также поддерживать здоровый вес. Ранее исследования показали, что фабричные продукты могут повышать уровень воспаления в организме. Усиление воспалительных процессов в организме потенциально увеличивает риск развития рака в целом.