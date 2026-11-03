https://news.day.az/gurmaniya/1869491.html Людям старше 45 лет особенно важно употреблять кабачки - Диетолог Кабачок является одним из самых доступных и при этом удивительно полезных овощей, особенно для людей в возрасте 45-50 лет и старше. Регулярное употребление кабачков в рационе способствует замедлению возрастных изменений, поддержанию работы сердца, сосудов и пищеварительной системы, а также может помочь сохранить зрение.

Людям старше 45 лет особенно важно употреблять кабачки - Диетолог

Гурмания, 3 ноября 2026 12:15 (UTC +04:00) 241
Людям старше 45 лет особенно важно употреблять кабачки

Кабачок является одним из самых доступных и при этом удивительно полезных овощей, особенно для людей в возрасте 45-50 лет и старше. Регулярное употребление кабачков в рационе способствует замедлению возрастных изменений, поддержанию работы сердца, сосудов и пищеварительной системы, а также может помочь сохранить зрение. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог многопрофильной клиники "К+31" Петровские Ворота Татьяна Брискман, передает Day.Az.

- После 45 лет в организме человека усиливаются биологические процессы старения: снижается основной обмен, ухудшается работа кишечника, растет риск отеков, гипертонии и возрастных заболеваний глаз. Кабачки благодаря своему составу мягко и комплексно поддерживают организм именно в тех точках, которые с возрастом становятся уязвимыми, - отметила она.

Кабачки - низкокалорийный продукт. Это делает их отличными помощниками в контроле веса. Благодаря высокому содержанию воды (почти 95 процентов), они способствуют выведению лишней жидкости из организма и помогают избавиться от отечности. Кроме того, содержащиеся в кабачках витамин С, лютеин, зеаксантин и другие антиоксиданты защищают клетки от свободных радикалов, замедляют процессы старения и снижают риск хронических заболеваний. Калий и магний поддерживают работу сердца и нормализуют артериальное давление, что особенно важно для профилактики гипертонии.

Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в кабачках, накапливаются в сетчатке глаза и помогают замедлить возрастное снижение зрения и снизить риск макулярной дегенерации - одной из основных причин потери зрения у пожилых людей.

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