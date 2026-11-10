Раскрыта правда об овощных чипсах

Овощные чипсы нельзя считать полноценной заменой салату, заявил гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. Правду о пользе этого продукта он раскрыл в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Главная ловушка овощных чипсов - в том, что человек переносит свойства исходного овоща на готовый снек. Морковь или свекла сами по себе полезны, но после сушки, обжаривания, добавления масла и соли перед нами уже совершенно другой продукт. Воспринимать его как полноценную замену свежим овощам не стоит", - подчеркнул врач.

Белоусов объяснил, что при производстве из овощей удаляется большая часть воды, поэтому они становятся очень легкими и концентрированными. Несколько свежих овощей физически могут превратиться в небольшую горсть чипсов, при этом съесть ее гораздо проще, чем аналогичный объем исходного продукта. В результате незаметно увеличивается и количество получаемых калорий, предупредил специалист.

Отдельное внимание Белоусов обратил на технологию приготовления. По его словам, при обычной сушке часть витаминов, чувствительных к нагреванию, действительно может теряться, хотя некоторые другие вещества сохраняются достаточно хорошо. А при интенсивном нагревании, особенно при жарке, в продуктах с крахмалом может образовываться акриламид. Доктор объяснил, что это соединение представляет опасность с точки зрения пищевой безопасности.