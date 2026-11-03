Обед по расписанию: что взять с собой на ночную смену

После некоторых продуктов усталость может только усилиться.

Посреди ночной смены многих начинает тянуть к сладкому и жирному, ведь кажется, что шоколад, печенье или фастфуд помогут продержаться до утра. Это не так.

Как передает Day.Az, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова поделилась с Едим Дома, что работающим по ночам необходимо внимательно выбирать продукты для перекуса.

Прежде всего, по словам специалиста, надо избежать резких колебаний глюкозы в крови, поэтому быстрые углеводы - не вариант. После краткосрочного всплеска бодрости человек почеуствует себя еще более уставшим.

"Быстрые углеводы нежелательны, так как они дают большой скачок сахара, за которым следует резкий провал энергии. Может появиться головокружение, слабость. Тяжелое жареное тоже неблагоприятно влияет, плохо усваивается и провоцирует сонливость", - предупредила диетолог.

Дарья Русакова советует предусмотреть первый перекус примерно через 3-4 часа после основного приема пищи, сделанного до выхода на работу.

Вместо булочек, сладостей и жареной пищи врач больше подойдут легкоусвояемые блюда с белком, например:

творог или йогурт с небольшой порцией орехов;

отварные яйца и свежие овощи;

куриную грудку с овощным рагу.

Совсем отказываться от еды во время дежурства нельзя, ведь организм, лишенный сна, и так подвергается стрессу. Еще и без еды он будет работать на пределе.