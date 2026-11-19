Кофе могут быть полезен при лечении запоров и нарушений пищеварения. Об этом рассказал доцент Копенгагенского университета Хенрик Мунч Роагер в беседе с изданием Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Роагера, дополнительная польза кофе обнаружилась во время проведенного исследования. Оно показало, что у людей, которые пили от одной до пяти чашек кофе более трех раз в неделю, толстая кишка сокращалась чаще и повышалась кислотность в тонком кишечнике. "Сокращения кишечника могут способствовать здоровому пищеварению, помогать предотвращать запоры и поддерживать мышцы кишечника в хорошем состоянии", - утверждает он.

Эксперт считает, что новые сведения о свойствах кофе могут помочь в будущем разработать новое лечение для людей, у которых бывают запоры и другие проблемы с работой кишечника. Особенно ценными он назвал данные о том, как регулировать моторику кишечника.