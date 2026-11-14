Ученые назвали ягоду, которая поможет быстрее восстанавливаться после пробежки
Любителям всех видов бега давно известно: питание играет важную роль не только для энергии, но и для восстановления после тяжелых тренировок.
Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, недавнее исследование показало, что привычное для нас лакомство - черника - обладает свойствами, которые могут серьезно помочь спортсменам улучшить самочувствие после нагрузок.
В чем суть исследования?
Ученые из Университета Небраски пригласили опытных бегунов, чтобы понять: может ли черника повлиять на скорость восстановления и уменьшить воспалительные процессы после длительных забегов.
Участники разделились на две группы: одним давали экстракт черники, другим - плацебо. Выяснилось: показатели воспаления у употреблявших ягоды были ниже, мышцы восстанавливались быстрее, чем у тех, кто обходился без черники.
Почему это работает?
Черника содержит большое количество антоцианов - природных веществ с мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием. Они помогают мышцам справляться с микротравмами, а иммунной системе - быстрее ликвидировать последствия перегрузок.
Включение черники в рацион - простой и приятный способ поддержать свой организм, если вы активно занимаетесь бегом или другими видами спорта. Добавьте свежие ягоды к утренним кашам, йогурту, или готовьте смузи - и ваш путь к спортивным целям станет чуть легче.
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