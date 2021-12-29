В Азербайджане запущена сборка автомобилей Chevrolet

Вчера на производственной линии совместного предприятия ООО "Азермаш СР" в городе Гаджигабул (Азербайджан) начат второй этап развития производства - запущена сборка автомобилей Chevrolet Damas, Labo, Lacetti, Tracker и Malibu, сообщает ИА "Дунё", передает Day.Az со ссылкой на uzdaily.uz.

Выпуск был налажен на производственных мощностях завода "Азермаш СР", где с сентября уже производятся автомобили Chevrolet Nexia и Cobalt. Вся продукция производится в соответствии с мировыми стандартами, установленными компанией General Motors (США).

Следующим шагом в данном направлении станет пополнение модельного портфолио Chevrolet в Азербайджане новыми перспективными моделями, а также поэтапное наращивание объема производства в ближайшие годы: по итогам 2022 года планируется выйти на мощность не менее 5000 автомобилей в год.

Напомним, что завод "Азермаш СР", который входит в состав Гаджигабульского промышленного квартала, расположенного недалеко от города Баку, является совместной компанией, учредителями которой являются ООО "СТА ИНСААТ" (Азербайджан) и ООО "АВТОСАНОАТ ИНВЕСТ" (Узбекистан).

Реализация проекта стала возможной благодаря соглашениям между сторонами от 21 июля 2021 года. Новый уровень узбекско-азербайджанских отношений был провозглашен в октябре 2019 года во время встречи Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках саммита Тюркского совета в Баку.