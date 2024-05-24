Лучший ноутбук 2024 года

Если вы находитесь в поисках лучшего ноутбука, который сочетает в себе невероятную мощность, стильный дизайн и функциональность, то ноутбук из этого обзора - именно то, что вам нужно. Сегодня мы расскажем о флагмане.

Знакомьтесь, ROG Zephyrus G16 GU605!

Это новейший игровой ноутбук от компании ASUS, который продолжает традицию высокопроизводительных устройств серии ROG (Republic of Gamers). Он привлекает внимание не только своими мощными техническими характеристиками, но и стильным дизайном, подходящим как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с требовательными к ресурсам приложениями. Ознакомившись с продуктом, мы можем с точностью сказать, что это лучший ноутбук из всех, которые были презентованы в 2024 году. Тем более, что перед нами первый OLED-ноутбук ROG!

Поэтому в этом обзоре мы хотим познакомить вас с ключевыми особенностями и преимуществами Zephyrus G16 GU605.

Сразу скажем, что ASUS удалось создать нечто легкое, комфортное и одновременно мощное.

Представляем вам характеристики:

Рассмотрим подробнее.

Дизайн

ROG Zephyrus G16 GU605 выполнен в традиционном для серии Zephyrus стильном и минималистичном дизайне, нововведением является стильная светодиодная подсветка в виде "Slash" на крышке дисплея. Корпус ноутбука изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает прочность и долговечность устройства. Ноутбук имеет тонкий и легкий профиль, что делает его очень удобным для переноски.

Дисплей

Ноутбук оснащен 16-дюймовым дисплеем с разрешением (2560x1600 пикселей), что обеспечивает четкость и насыщенность изображения. Экран поддерживает высокую частоту обновления до 240 Гц, что особенно важно для геймеров, стремящихся к плавной и быстрой графике. Особенно понравится тем, кто интересуется киберспортивными дисциплинами, такими как Dota 2, Counter-Strike 2, Fortnite. Кроме того, дисплей имеет высокую яркость и широкий цветовой охват, что делает его идеальным для работы с графикой и мультимедиа.

Процессор и видеокарта

В сердце ROG Zephyrus G16 GU605 находится мощный процессор Intel Core Ultra 7 155H, обеспечивающий высокую производительность и многозадачность. Ноутбук также оснащен видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070, которая позволит пройти игры с трассировкой лучей и ускорит производительность в несколько раз с помощью ИИ в более чем 500 играх и приложениях c RTX-технологиями. Подобное ускорение стало возможным благодаря тензорным ядрам, присутствующим в видеокартах RTX от NVIDIA. В случае RTX 4070 они производят до 300 триллионов операций ИИ в секунду (TOPS).

Сыграв пару игр в Dota 2 и CS2 для сравнения, мы заметили очевидное преимущество перед другими ноутбуками. В ситуациях, когда исход матча может решить каждая миллисекунда, кто первый нажмет способность или совершит выстрел, ROG Zephyrus G16 придавал больше уверенности. Как известно, моральная составляющая немало важна в киберспорте и с этим ноутбуком чувствуется, что вы впереди соперника! Если вы фанат новейшей Helldivers 2, спешим вас обрадовать - ноутбук с легкостью тянет ее на максималках.

Разработанная для оптимизации и измерения системной задержки, технология NVIDIA Reflex позволяет быстрее и точнее прицеливаться, снижая задержки обработки до двух раз. Включив режим низкой задержки Reflex в популярных соревновательных играх (технология доступна в более чем 100 тайтлах), таких как Counter-Strike 2, Dota 2, Apex Legends и Fortnite, игроки могут значительно повысить отзывчивость и точность управления, что обеспечивает законное преимущество в матчах.

Но Reflex - это не единственное, что предлагает графика RTX от NVIDIA. Ноутбук также поддерживает технологии DLSS 3 (Deep Learning Super Sampling). Это нейронные сети, повышающие разрешение, увеличивающие частоту кадров и улучшающие качество изображения в реальном времени. Например, DLSS SR (или DLSS 2), входящий в состав DLSS 3, достраивает изображение до высокого разрешения с помощью ИИ, использующего пиксели из предыдущих кадров, что значительно повышает производительность без потери качества. Таким образом можно повысить FPS до 2 раз в почти 400 играх c DLSS 2. Также DLSS 3 включает в себя генерацию кадров, это отдельная нейронная сеть, создающая дополнительные кадры, она может еще раз удвоить число FPS. Суммарный прирост частоты кадров может достигать 4-5 раз в 76 играх с поддержкой DLSS 3 и DLSS 3.5.

Кроме того, ROG Zephyrus G16 совместно с NVIDIA предлагает оптимизированные библиотеки TensorRT для ускорения глубоких нейронных сетей с учетом всех аппаратных возможностей видеокарт RTX. Библиотеки помогают еще больше оптимизировать и ускорить работу нейронных сетей на GPU, обеспечивая быструю и эффективную обработку данных.

Если говорить более подробно, TensorRT включает в себя следующие инструменты для оптимизации:

- Квантование весов (weight quantization) - уменьшение разрядности весов нейронной сети для повышения производительности без потери качества.

- Объединение слоев (layer fusion) - объединение нескольких слоев в один для сокращения числа вычислений.

- Преобразование вычислений в графы (graph optimizations) - оптимизация структуры модели для более эффективного выполнения на GPU.

Все это позволяет значительно ускорить инференс нейронных сетей (работу уже обученных моделей), что особенно важно для приложений с генеративным ИИ. Тензорные ядра видеокарт RTX в разы ускоряют сложные модели ИИ, а оптимизации TensorRT позволяют получить дополнительный прирост производительности в 2-5 раз. Это делает возможным запуск на ноутбуке ROG Zephyrus G16 самых требовательных приложений с ИИ и нейросетей, таких как Stable Diffusion, LLaMA и других. Всего тензорные ядра в видеокартах RTX ускоряют работу более чем 120 приложений с ИИ-инструментами и возможностями.

Оперативная память и хранилище

ROG Zephyrus G16 GU605 предлагает до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467 МГц, что гарантирует быструю и эффективную работу даже с самыми требовательными задачами. Встроенное хранилище представлено твердотельным накопителем 2280 емкостью до 4 ТБ (2 ТБ + 2 ТБ), обеспечивая достаточно места для хранения ААА игр, которые известны своим огромным объемом. При таком раскладе можно вообще не задумываться о дополнительном месте для программ и других данных.

Система охлаждения

Для поддержания оптимальной производительности и предотвращения перегрева, ROG Zephyrus G16 GU605 оснащен усовершенствованной системой охлаждения, которая включает в себя жидкий металл, 3 вентилятора Arc Flow 2 и несколькими тепловыми трубками. Это позволяет ноутбуку работать эффективно даже при высоких нагрузках.

Батарея

Ноутбук оснащен мощной батареей, которая обеспечивает длительное время автономной работы. Благодаря технологии быстрой зарядки, устройство может быстро восстановить заряд до 50% всего за 30 минут, что особенно удобно для пользователей, постоянно находящихся в движении.

Клавиатура

Клавиатура ROG Zephyrus G16 GU605 обладает RGB-подсветкой и оптимизированной раскладкой для удобства работы и игр. Клавиши имеют достаточный ход и отклик, что обеспечивает комфортное использование устройства. Любители RTS жанров оценят.

Интерфейсы

Ноутбук оснащен разнообразными портами, включая USB Type-C, USB Type-A, HDMI, и аудиоразъем, что позволяет подключать различные устройства и аксессуары. Поддержка Thunderbolt 4 обеспечивает высокоскоростную передачу данных и возможность подключения внешних дисплеев.

В заключение подчеркнем, что ROG Zephyrus G16 GU605 - это мощный и стильный игровой ноутбук, который подходит как для геймеров, так и для профессионалов. Его высокопроизводительные компоненты, качественный дисплей и надежная система охлаждения делают его отличным выбором для тех, кто ищет универсальное и производительное устройство. Независимо от того, используете ли вы его для игр, работы с графикой или других задач, ROG Zephyrus G16 GU605 не разочарует. Это выбор номер 1!