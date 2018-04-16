В Азербайджане заработают два популярных платежных сервиса - ПОДРОБНОСТИ

Платежные сервисы Apple Pay и Google Pay будут развернуты в Азербайджане по линии международной платежной системы Visa International. Об этом сказал Trend глава портала Azexport Заур Гардашев, передает Day.Az.

По словам Гардашева, этот вопрос пока находится на стадии переговоров и в процесс будут подключены банковские структуры Азербайджана.

"Важно чтобы инфраструктура банков была готова для приема таких платежей. Однако, есть вопросы, связанные с правовым регулированием, а также наличие имеющихся пустот в отраслевом законодательстве в определенном смысле тормозит приход в страну этих платежных сервисов. Максимальный упор сегодня делается на устранение имеющихся пустот. Сложность же заключается в основном из-за консервативности банков и регуляторов. Тем не менее, мы надеемся, что сможем прийти к общему согласию, чтобы были выработаны соответствующие правила", - сказал Гардашев.

Как сказал Гардашев, несмотря на то, что устно многие участники финансового рынка говорят об отсутствии препятствий для прихода в Азербайджан международных платежные сервисов, эти компании, чтобы застраховать себя, более склонны действовать в рамках местного законодательства.

Как сказал ранее Гардашев, действующее отраслевое законодательство страны построено на базе классических карточных систем, в то время как при осуществлении платежей посредством Apple Pay и Google Pay используются специальные цифровые коды - токены. В связи с этим возникает необходимость в том, чтобы понятие токенов было обозначено в законодательстве.

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