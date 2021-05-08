Врач дал рекомендации по восстановлению при постковидном синдроме

Проблема постковидного синдрома после новой коронавирусной инфекции в настоящее время является довольно острой, заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Эксперт рассказал, что постковидный синдром, по разным оценкам, наблюдается у 25-70% переболевших COVID-19.

"В том числе он выражается в усталости, выраженной слабости, когда внезапно заканчивается энергия, и человек не может дальше выполнять свои функции", - пояснил Водовозов.

По его словам, восстановление после коронавирусной инфекции должно быть постепенным, человеку не стоит сразу возвращаться к привычному уровню нагрузки.

"В основном советуют пытаться адаптироваться к этой ситуации, постепенно расхаживаться <...> начинать с пеших прогулок, причем небольших: 500 м, 1000 м, максимум 3 км. В самом начале реабилитации рекомендуется, чтобы рядом был кто-то еще, кто в случае чего может помочь, потому что энергия кончается внезапно и непредсказуемо", - заявил врач.

Он также посоветовал выполнять дыхательное упражнение "прямоугольник" для восстановления легких после коронавируса.

"Находим любой прямоугольный предмет, например, картину на стене или окно, и начинаем пробегать по периметру глазами. На короткой части прямоугольника делаем вдох, на длинной части делаем выдох", - рассказал эксперт.