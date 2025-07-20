Найден общий провокатор болезни Альцгеймера и эпилепсии

Ученые из Университета Сан-Паулу (USP) в Бразилии выявили потенциальную связь между болезнью Альцгеймера и эпилепсией через механизм инсулинорезистентности в головном мозге. Как сообщается в статье в журнале Journal of Neural Transmission, нарушение чувствительности нейронов к инсулину может играть ключевую роль в развитии обеих патологий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Болезнь Альцгеймера считается сложным нейродегенеративным заболеванием с множественными причинами. Считается, что накопление бляшек из белка бета-амилоида в первую очередь вызывает разрушение нейронов, ухудшение памяти и внимания. Также важными факторами считаются снижение уровня ацетилхолина, нейровоспаление и гиперфосфорилирование тау-белка, приводящее к формированию патологических клубков в мозге.

Новая гипотеза, выдвинутая бразильскими учеными, предполагает, что мозговая инсулинорезистентность нарушает работу гиппокампа, снижает синаптическую пластичность, ухудшает холинергическую передачу и способствует накоплению токсичных белков. Эти процессы могут происходить даже при отсутствии диабета, подчеркивают исследователи.

В ходе экспериментов ученые вводили крысам стрептозотоцин - вещество, вызывающее модель болезни Альцгеймера. Помимо типичных нейродегенеративных изменений, у животных также фиксировались признаки эпилепсии. Обратная ситуация наблюдалась у крыс WAR, склонных к эпилептическим припадкам: у них обнаружились молекулярные признаки болезни Альцгеймера, включая снижение инсулиновых рецепторов и гиперфосфорилирование тау-белка.

"Наряду с ухудшением памяти, мы увидели повышенную чувствительность к аудиогенным приступам и усиленную нейронную активность в зонах, богатых инсулиновыми рецепторами. Это указывает на то, что инсулинорезистентность может быть связующим звеном между двумя болезнями", - прокомментировали авторы исследования.