Назван неожиданный фактор, усугубляющий течение болезни Альцгеймера

Международная команда ученых выяснила, что у пациентов с болезнью Альцгеймера апатия - снижение мотивации и эмоциональной вовлеченности - может предсказать более быструю потерю способности к повседневной жизни. При этом именно апатия, а не депрессия или агрессия, оказалась самым стойким маркером снижения функциональности. Работа опубликована в журнале The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences (JNCN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные почти 9800 человек с диагнозом легкого когнитивного нарушения или деменции. За участниками наблюдали в течение нескольких лет, оценивая поведение и способность выполнять привычные действия - готовить, пользоваться телефоном, обращаться с деньгами. Поведенческие симптомы регистрировали врачи-эксперты, а функциональность оценивали по опросникам, заполняемым родственниками или близкими.

Пациентов разделили на четыре группы по типу поведенческих проявлений: без симптомов, с апатией и депрессией, с раздражительностью и агрессией, и группа с тяжелым спектром нарушений, включая психоз. Оказалось, что именно апатия - особенно если она сохранялась на протяжении всего наблюдения - предсказывала наибольшее снижение способности к повседневной жизни. Даже те, кто проявлял апатию эпизодически, теряли функциональность быстрее, чем те, у кого симптом не появлялся вовсе.

Авторы подчеркивают, что апатия может служить важным сигналом для врачей: она сравнительно легко заметна и поддается оценке в клинических условиях. Ранняя диагностика может помочь определить пациентов с риском быстрого ухудшения и вовремя предложить помощь. При этом само наличие апатии зачастую недооценивается, так как более заметные симптомы - галлюцинации, возбуждение - привлекают к себе больше внимания.