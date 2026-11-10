Названы три главные угрозы здоровью почек

По оценкам Международного агентства по изучению рака, заболеваемость раком почки во многих странах продолжает расти, заявил онкоуролог "СМ-Клиника" Александр Сысоев. О том, какие факторы повышают вероятность развития опасного заболевания, он рассказал "Ленте.ру", передает Day.Az.

Главными угрозами здоровью почек врач назвал курение, ожирение и артериальную гипертонию. "Связь между курением и раком почки подтверждена большим количеством исследований. Причем риск увеличивается по мере роста стажа курильщика. Помимо никотина, в табачном дыме содержатся не менее вредные нитрозамины и бензол, которые повреждают ДНК клеток. Со временем такие изменения могут привести к развитию раковой опухоли в почках", - предупредил Сысоев.

По словам онкоуролога, данные крупного исследования свидетельствуют о том, что у мужчин, выкуривавших более 20 сигарет в день, риск развития почечно-клеточного рака повышался в два раза по сравнению с некурящими.

При этом, как отметил специалист, у мужчин с ожирением риск возникновения почечно-клеточного рака примерно на 63 процента выше, а у женщин - почти на 95 процентов выше, чем у людей с нормальным весом. В число факторов риска, по его словам, входит и артериальная гипертензия. По данным Европейской ассоциации урологов, у пациентов с повышенным давлением риски развития почечно-клеточного рака выше примерно в 1,7 раза.