Несахарный диабет проявляется постоянной мучительной жаждой и частым мочеиспусканием большими объемами, в том числе по ночам. При этом уровень глюкозы в крови остается нормальным.

Как передает Day.Az, об особенностях заболевания "Газете.Ru" рассказал старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

По словам ученого, несахарный диабет - редкое заболевание, связанное с нарушением водного баланса в организме. Его причина заключается в сбоях работы гормона вазопрессина, который отвечает за удержание воды почками и помогает возвращать жидкость в кровь.

"Организм либо вырабатывает вазопрессин в недостаточном количестве, либо клетки перестают на него реагировать. В результате человек теряет огромное количество жидкости", - объяснил Литвинов.

Главные признаки заболевания - сильная, практически непреодолимая жажда и выделение большого количества мочи. Позывы могут возникать даже ночью. Если человек не восполняет потерю жидкости, быстро развивается обезвоживание. Оно сопровождается слабостью, сухостью кожи, головной болью и учащенным сердцебиением.

Эксперт предупредил, что несахарный диабет опасен прежде всего своими осложнениями. Недостаточное потребление воды приводит к нарушению электролитного баланса, что в тяжелых случаях может вызвать спутанность сознания, судороги и даже кому.

Особенно серьезные последствия заболевание может иметь для детей с наследственной формой. Хроническое обезвоживание у них способно привести к задержке физического и умственного развития, подчеркнул ученый.