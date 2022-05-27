Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram совместным фотоснимком с Президентом Ильхамом Алиевым из Зангиланского района

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram совместным фотоснимком с Президентом Ильхамом Алиевым из Зангиланского района, передает Day.Az.

"Зангилан. 27.05.2022", - говорится в публикации.