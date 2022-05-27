https://news.day.az/officialchronicle/1465588.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram совместным фотоснимком с Президентом Ильхамом Алиевым из Зангиланского района
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram совместным фотоснимком с Президентом Ильхамом Алиевым из Зангиланского района
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram совместным фотоснимком с Президентом Ильхамом Алиевым из Зангиланского района, передает Day.Az.
"Зангилан. 27.05.2022", - говорится в публикации.
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