В Праге продолжается встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Франции, Президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении

В Праге продолжается встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Франции, Президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении.

Как сообщает Day.Az, Президент Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях кадрами со встречи.

Новость обновляется