https://news.day.az/officialchronicle/1501323.html В Праге продолжается встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Франции, Президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении - ФОТО
В Праге продолжается встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Франции, Президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении - ФОТО
В Праге продолжается встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Франции, Президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении.
Как сообщает Day.Az, Президент Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях кадрами со встречи.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре