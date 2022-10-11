11 октября с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Бишкеке состоялось заседание первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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