https://news.day.az/officialchronicle/1502489.html В Бишкеке состоялось заседание первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком составе
В Бишкеке состоялось заседание первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком составе
11 октября с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Бишкеке состоялось заседание первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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