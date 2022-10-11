Президент Ильхам Алиев: Динамика азербайджано-кыргызских отношений свидетельствует о решимости повысить потенциал взаимного сотрудничества

Динамика азербайджано-кыргызских отношений свидетельствует о решимости повысить потенциал взаимного сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 11 октября Президент Ильхам Алиев в Бишкеке в ходе заседания первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в ограниченном составе.

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