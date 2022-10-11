https://news.day.az/officialchronicle/1502542.html Президент Ильхам Алиев: Динамика азербайджано-кыргызских отношений свидетельствует о решимости повысить потенциал взаимного сотрудничества
Президент Ильхам Алиев: Динамика азербайджано-кыргызских отношений свидетельствует о решимости повысить потенциал взаимного сотрудничества
Динамика азербайджано-кыргызских отношений свидетельствует о решимости повысить потенциал взаимного сотрудничества.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 11 октября Президент Ильхам Алиев в Бишкеке в ходе заседания первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в ограниченном составе.
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