Пашинян сдал назад: попытка нападок на Азербайджан провалилась - ПОДРОБНОСТИ

Чудом удержавшийся на своем посту замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян предпринимает усилия к тому, чтобы вписаться в повестку новых властей.

"Армения не может вести переговоры за Карабах, она может вести переговоры лишь за себя", - заявил на днях журналистам ботаник-дипломат.

Заметим, что Шаварш Кочарян - своеобразный ветеран армянского МИДа - он сидит на своей должности десять лет, с того момента, как приснопамятный Серж Саргсян стал президентом. За эти десять лет из его уст ни разу не рождались подобные суждения. Более того, они не озвучивались и министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном, тоже не новичком в МИДе. И вот сегодня верхушка внешнеполитического ведомства дружно затянула новую песню.

По высокомудрому мнению Шаварша Кочаряна, большинство вопросов, лежащих на столе переговоров, касаются оккупированного Карабаха, а дело Армении - всего лишь договориться с Баку, чтобы не было войны. И только потому Ереван продолжает переговоры, заявил Шаваршик, а вовсе не для того, чтобы кому-то что-то там возвращать.

Кочарян утверждает, что у Армении есть "доводы", причем "многочисленные", почему она не хочет возобновлять переговоры без участия карабахских сепаратистов. Все эти доводы бессмысленны и являются лишь прикрытием страха новых властей перед провалом. Сержу Саргсяну, оказывавшемуся в такой ситуации не раз, было не привыкать и терять, в принципе, тоже было нечего. Никол Пашинян же должен выйти с переговоров с Баку только победителем, иначе ему будет лучше не возвращаться в Ереван. Слишком много истерики было, слишком много обещаний, любования собой. "Народный" премьер за месяц премьерства и без того уже много чего натворил.

Он громогласно обещал вернуть за стол переговоров Карабах, переоценив свою значимость для мировой политики. Расчет, что имидж новых властей Армении заставит державы и посредничающие структуры давить в связи с этим на Баку, не оправдался. Никакого давления на тему участия Карабаха не последовало не только со стороны Москвы, но даже со стороны покровительствовавшего "бархатной революции" Запада. Никто даже не высказался по этому поводу, если не считать ответов на навязчивые вопросы армянских репортеров.

Почему реакция была именно такой? Потому что любой разумный деятель, политик, дипломат понимает, что подобная постановка вопроса Ереваном ставит крест на переговорах. Стороной конфликта является только Армения, чьи вооруженные силы оккупировали азербайджанские территории и до сих пор продолжают поддерживать статус-кво. Разговор с Ханкенди может вестись только в том случае, если Армения выведет оккупационные войска, полностью восстановятся государственные границы и в Карабах вернутся азербайджанцы. Вот тогда Баку будет готов выслушать своих чем-то там недовольных граждан и рассмотрит варианты решения их проблем. Без участия иностранного государства в лице Армении, разумеется. А пока всего этого не произошло, карабахский конфликт останется межгосударственным конфликтом, спровоцированным территориальными претензиями одного члена ООН к другому.

Примечательно, что после всей истерики на данную тему коллега Шаварша Кочаряна, новоиспеченный замминистра иностранных дел Рубен Рубенян в интервью радио Азатутюн постарался несколько смягчить впечатление от позиции новой власти. Видимо, Пашинян понял, что его план не сработал, и теперь пытается достойно выйти из конфузной ситуации такими вот заявлениями своих дипломатов. "Это не попытка изменения переговорного формата, не деструктивная попытка, а это просто вопрос, который, как мы считаем, должен быть обсужден. Но в то же время господин Пашинян несколько раз заявлял, что готов встретиться и вести переговоры с Ильхамом Алиевым. Пашинян не говорил, что он не будет вести переговоры от имени Нагорного Карабаха. Он указывает на те аргументы, на основании которых, на наш взгляд, для повышения эффективности переговоров "Арцах" должен участвовать в переговорах", - миролюбиво заверил он.

Ну что ж, мнение Еревана по данному поводу давно и хорошо известно, и высказывать его армянской стороне никто не мешает и не запрещает. Они предложили - мы отказались. Все, тему можно считать исчерпанной.

Мечтать не вредно, но мечты могут быть вредоносными и деструктивными.

Сегодня армянские СМИ снова полны истерики в связи с якобы "подтягиванием" Азербайджаном военных сил к линии соприкосновения. Демонстрируются видеокадры с паническими комментариями, нагнетается страх и неуверенность в обществе. И этот страх непременно превратится в скором времени в навязчивый кошмар, когда рухнут песочные замки, налепленные Николом Пашиняном, и станет окончательно ясно, что без урегулирования карабахского конфликта ничего в Армении не изменится.

Зульфугар Ибрагимов