Совет Европы назвал заявление МИД Армении вздором

20 июня 2018 13:04

Заявление МИД Армении о том, что якобы генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выступил с инициативой о прекращении членства Азербайджана в Совете Европы, является вздором.

Об этом сказал Trend в среду пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Даниил Хольдген, передает Day.Az.

Отметим, что ранее армянские СМИ привели слова пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, где он утверждает, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд якобы выступил с инициативой прекращения членства Азербайджана в Совете Европы. При этом Балаян отметил, что "процесс является достаточно долговременным". О каком именно процессе идёт речь, он уточнить не потрудился.

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