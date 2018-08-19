Армения "забыла" апрельский разгром? - РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ СТРОЯТ ИЗ СЕБЯ ГЕРОЕВ

Представители бывших властей Армении тратят деньги на скупку СМИ и фейков с целью убедить народ, что Пашинян хочет сдать Карабах. Об этом заявил сам премьер Армении Никол Пашинян на многолюдном митинге в Ереване 17-го августа.

Назвав бывшие власти расхитителями армии и "мышами крадущими зерно", Пашинян заявил, что прекрасно знает, кто и что собирался сдавать, так как прекрасно владеет всей информацией по мирному процессу, явно подавая намек митингующим: мол, слушайте, это предыдущая власть собиралась вернуть оккупированные территории. Пашинян пошел дальше и разошелся до слов о том, что Армения якобы хочет настоящих мирных переговоров, и лично он готов вести их от имени Армении, но не от имени оккупированного Карабаха. "И мы готовы всем народом нанести разгромный контрудар Азербайджану при необходимости", - продолжил разглагольствовать вождь армянской революции.

17 августа Армения отметила 100 дней "бархатной" революции. По-видимому лидер уличных протестов, а ныне премьер-министр Пашинян решил с помощью нагнетания эмоций и возгонки чувств подзарядить порядком остывший пыл толпы, начавшей понемногу разочаровываться в сомнительных достижениях революции. И если вербальное "бряцание оружием" на тему тему оккупированного Карабаха, как всегда носит исключительно агитационный характер, то другие тезисы Пашиняна гораздо более предметны и важны. "конституционный кризис", "переходное правосудие" и " с Москвой у нас все в порядке" - наиболее значимые темы "на злобу дня", которые он посчитал необходимым огласить. По словам голосистого премьера, он не может пойти на внеочередные парламентские выборы сейчас. По закону, премьер должен подать в отставку накануне выборов, а в условиях, когда в парламенте тон задают его политические соперники во главе с бывшей партией власти РПА, это крайне проблематично. Парламентское большинство может воспользоваться ситуацией и назначить премьером своего человека, инициировать поправки в Конституцию, которые позволят парламенту отстранить премьера. Сейчас по Конституции парламент не может выразить недоверие премьеру в течение года после назначения. Никол Пашинян сам предлагает внести поправки в Конституцию и заставить парламент распуститься. Через парламент такой законопроект не пойдет, но он намерен добиться своего уже испытанным способом - давлением толпы, которой он мастерски манипулирует.

Что касается отношений с Москвой, в которых ощущается явное охлаждение, после прихода к власти, известного своими западническими симпатиями Пашиняна, он продолжает утверждать, что все, как говорится, "тип-топ" - все разговоры о низком уровне армяно-российских отношений "являются ложью". Премьер добавил интриги, таинственно упомянув о неком соглашении: "Россия и Армения готовят совместную беспрецедентную программу гуманитарного характера, которая по своей сути не имеет аналога". Однако, видимо по причине сомнительности судьбы этого якобы проекта, он отказался сообщить его суть и детали. Одно очевидно, в том числе, чтобы удержать симпатии народа, Пашинян отчаянно нуждается в средствах и потерпев фиаско с ЕС, возможно надеется выклянчить что-то у РФ, представляя свое жалкое попрошайничество в такой презентабельной "упаковке".

Его апелляция к "переходному правосудию", живо ассоциируется с трибуналами - "тройками" одиозного НКВД, которые в 30-х годах, фактически, без суда и следствия обрекали несчетное количество людей на расстрел или ссылку. По словам Пашиняна, пробелы в законодательстве и коррумпированные судьи, все еще действующие по указке представителей прежней власти, могут побудить его пойти на эту чрезвычайную меру. В частности, говорит Пашинян, несовершенные законы не дают привлечь к ответу тех, кто украл у народа несметные богатства. "Все награбленное у народа будет возвращено до последней копейки", - торжественно обещал митингующим премьер-краснобай. Чистота помыслов и достоверность посулов, явно склонного к словоблудию премьера, вызывает серьезные сомнения. Ведь сегодня на политической арене находится его серьезный соперник 2-й президент РА Роберт Кочарян. 13 августа Апелляционный суд освободил его из под ареста. Очевидно, чтобы впредь избежать подобных "сбоев", новый премьер намерен прижать, как говорится"к ногтю" непокорные судебные органы. О возможном сотрудничестве с Кочаряном уже объявила АРФ "Дашнакцутюн", а его однопартийцы из РПА, что называется, по определению, с ним заодно. Впрочем, опальный экс-президент и сам предельно убедителен в своих обвинениях против новой власти. В интервью телеканалу "Еркир Медиа", он сообщил, что новые власти нарушают создаваемый долгие годы баланс, компрометируют армию - гарант безопасности страны, говорят неподобающим образом с Москвой. "Возможно, у них нет опыта. Откуда у них может быть опыт, когда они работали в разных фондах, в том числе финансируемых Соросом", - цитирует Кочаряна ria.ru. По его словам, у него складывается впечатление, что финансирование может идти и из Турции и Азербайджана. Он добавил, что его беспокоит ситуация с армяно-российскими отношениями. По мнению экс-президента, внешние угрозы - одна из причин, по которой он решил вернуться в политику.

Собственно, угроза потери благосклонности Москвы, а тем паче, ее возможные карательные меры - вовсе не надуманная "страшилка", вроде финансов из Турции и Азербайджана. В армянском общественном сознании, вопреки растущей русофобии, не без оснований, накрепко укоренилась вера в то, что без России Армении попросту не быть - слишком сильны соседи-недруги, а потенциальные западные заступники - далеки и ненадежны. Так, что обвиняя новую власть в дестабилизации жизненно важных отношений с РФ, Кочарян разит, что называется, "не в бровь, а в глаз".

Между тем, в краткосрочной перспективе у новой власти другой очевидный вызов - конституционный кризис. Собственно, кризис, на который сослался в своей речи Пашинян, был очевиден с самого начала, когда он стал премьер-министром без парламентского большинства. Это случилось под давлением народа, но в большей степени, потому, что после отставки Сержа Саргсяна парламентское большинство лишилось главаря и координатора, а срочно заменить его попросту никто не осмелился. На днях ситуация резко изменилась. Попытка привлечь к суду экс-президента Роберта Кочаряна на фоне, воспетой СМИ, показательной кампании по борьбе с коррупцией стала "катализатором", подстегнувшим оппозицию. Многие "неприкасаемые" прежде политики, генералы и олигархи, вмиг осознали, что и они могут потерять не только свои фантастические капиталы, но и свободу. По сути, атака на Кочаряна, вопреки намерениям Пашиняна, не деморализовала оппозицию, а наоборот, разбудила и придала ей решимости.

Между тем, вынужденная отсрочка проведения внеочередных выборов влечет за собой другую, не менее опасную для премьера проблему. Сегодня рейтинг его все еще высок, но население уже ропщет по поводу материальных неурядиц. Вдобавок, активизация оппозиции грозит еще более ослабить его электоральную базу до судьбоносных для него парламентских выборов.

Что касается, грозного заявления "бравого" премьера по поводу "неминуемого

разгрома" Азербайджана, в случае возобновления военных действий, то, само по

себе, оно не стоит и выеденного яйца. Азербайджанская армия оснащена по

последнему слову науки и техники и имеет на вооружении боевые средства, какие

Армении и не снились. ВС Армении, по сути, давно стали придатком российского

военного контингента на территории их страны. Более того, "апрельская война" 2016-

го года наглядно показала врагу и несравненную военную мощь Азербайджана,

высочайший боевой дух и прекрасную выучку азербайджанских военных. Безусловно,

в случае "рецидива", зарвавшийся оккупант получит достойный ответ. Пашинян же

сознательно использует воинственную риторику на потребу армянской улицы,

отвлекая народ от жизненно важных проблем, решать которые он не способен, кроме того, этим он косвенно отвечает оппозиции, которая обвиняет его в намерении "сдать" оккупированные азербайджанские территории. Его угроза разгромить Азербайджан, лишь подтверждает известную поговорку: языком чесать - не мешки ворочать. И кто бы ни был у власти в Армении, и в каком бы бреду он ни нафантазировал мифические победы над Азербайджаном, оккупированные территории нашей страны рано или поздно придется вернуть. И это - главная реальность, с которой Пашиняну еще придется столкнуться.



Сабухи Иманов