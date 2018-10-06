Бахтияр Алиев: Определенная Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым политика по Нагорному Карабаху проводится и сегодня

В свое время Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым была правильно определена позиция по Нагорному Карабаху, и сегодня эта политика также продолжается.

Об этом на заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал депутат Бахтияр Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в свое время общенациональный лидер, выступая в парламенте, обратился ко всему азербайджанскому народу, всем политическим силам, чтобы обсудить в парламенте три предложенных проекта по Нагорному Карабаху.

"Некоторые не пришли и не выразили свою позицию, сегодня же они заявляют о себе, находясь в различных уголках мира", - сказал депутат.

По его словам, Президент Ильхам Алиев в период руководства азербайджанской делегацией в Совете Европы предельно четко и настойчиво продолжил эту политику.

"В результате политики, проводимой в 2005 году, в Совете Европе была принята очень серьезная резолюция, было отмечено, что Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов оккупированы Арменией, сегодня Нагорный Карабах находится в руках группы сепаратистов, в отношении азербайджанцев осуществлены этническая чистка и геноцид. Это и есть политика, проводимая Азербайджанским государством", - добавил Алиев.

Депутат сказал, что сегодня Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева успешно развивается.

"Проводимая работа по освобождению наших территорий также доказывает, что Азербайджан никогда не уступит кому-либо свои территории. Азербайджан хочет освободить свои земли мирным путем, но если не получится, естественно, наши земли будут освобождены военным путем", - сказал депутат.

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