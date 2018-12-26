Вынужденные переселенцы всегда окружены вниманием и заботой Президента Ильхама Алиева, улучшение их жилищных условий всегда было в центре внимания главы государства. Об этом, как передает Day.Az, в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Алиев.

Депутат напомнил, что Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в день рождения главы государства и в канун Нового года вновь встретились с вынужденными переселенцами. "Глава государства отметил свой день рождения с вынужденными переселенцами, и продемонстрировал, что он вместе с ними и в этот знаменательный день, с вниманием относится к решению их проблем", - сказал Алиев.

Депутат подчеркнул, что для вынужденных переселенцев строятся отвечающие самым современным требованиям дома: "Это результат внимания и заботы, проявляемой Президентом Азербайджана к вынужденным переселенцам".

Депутат отметил, что на встречах с вынужденными переселенцами глава государства подчеркнул, что все это временно, оккупированные земли очень скоро будут освобождены, и там будут построены прекрасные города и села, куда смогут вернуться беженцы и вынужденные переселенцы.

В заключении Алиев добавил, что глава государства проводит большую работу для улучшения жилищных условий не только вынужденных переселенцев, но и малообеспеченных слоев населения: "Все это результат непомерного труда Президента Азербайджана и проводимых им реформ".

Напомним, что 25 декабря в эксплуатацию был сдан новый жилой комплекс, построенный для семей вынужденных переселенцев на территории Абшеронского района. В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

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