Армения будет выпускать "Калашникова" - назло американцам

Министр обороны Армении Давид Тоноян накануне принял делегацию во главе с генеральным директором концерна "Калашников" Андреем Барышниковым, находящимся в Армении с рабочим визитом.

По информации армянских СМИ, полученной из пресс-службы Минобороны РА, Барышников представил главе МО ход проводимых в рамках сотрудничества ОДКБ проектов. В частности, в рамках его визита, согласно подписанному 15 мая 1992 года договору "О военно-техническом сотрудничестве между государствами-участниками ОДКБ" и утвержденной Советом коллективной безопасности ОДКБ программе "О военно-экономическом сотрудничестве государств-участников ОДКБ", уже уточнены итоговые детали относительно совместного производства новейших автоматов концерна.

Напомним, что соответствующий договор был заключен "Калашниковым" и компанией "Royalsys Engineering Ltd" в августе прошлого года. Согласно договору, в Армении будут производиться модели АК-12 и АК-15.

Сразу после публикации новости в экспертных кругах Армении появилось беспокойство по поводу того, что данная сделка может испортить отношение Вашингтона к Еревану. Хотя бы потому, что концерн "Калашников" с 2014 года находится под санкциями США и Евросоюза, а глава армянской "Royalsys Engineering Ltd" Давид Галстян включен в "черный список" ООН и США за незаконную торговлю оружием.

Как бы там ни было, а планировавшаяся Ереваном как раз в тот период встреча Никола Пашиняна с президентом США так и не состоялась. Зато интерес Вашингтона к "молодой армянской демократии" заметно снизился.

Зульфугар Ибрагимов