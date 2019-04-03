В рамках весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будут обсуждаться незаконные действия на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении постоянного представительства Азербайджана в Совете Европы.

На проводимом параллельно мероприятии, которое будет проведено девятого апреля во время весенней сессии ПАСЕ, состоятся обсуждения на тему незаконных действий в отношении оккупированных территорий Азербайджана и последствий для принятых перед Советом Европы обязательств, говорится в сообщении.

Как отмечается, в обсуждениях примет участие председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Отметим, что весенняя сессия ПАСЕ состоится 8-12 апреля в Страсбурге (Франция).

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.