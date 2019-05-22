В отделе защиты государственных интересов центральной военной прокуратуры изучается соответствие требованиям законодательства закупок материальных средств, совершенных в прошлые годы для нужд министерства обороны, в том числе, с точки зрения их необходимости и применимости, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Выяснилось, что Минобороны, принимая во внимание докладные соответствующих чиновников ВС о том, что приобретаемые материальные средства крайне необходимы для нужд армии, по заключенным 16-го декабря 2010 года двум договорам, приобрело материальные средства военно-медицинского назначения на общую сумму в 557 587 600 драмов (около 1,2 млн. долларов).

При этом в ходе исследования выяснилось и обосновано, что эти средства, в первую очередь, имеют высокую стоимость, не предусмотрены для климатических условий Армении, не имеют военно-медицинского назначения и, следовательно, не могут применяться в ВС Армении, поскольку их использование требует большого количества человеческих и технических ресурсов.

Об этом свидетельствует также и то, что, согласно результатам исследования, данные товары после приобретения никогда не использовались по назначению, с течением времени были попорчены, а спустя 8 лет было принято решение об их переоценке и разукомплектации. В результате этого начальная стоимость общего имущества, как накопленная изношенность, была снижена на 103 075 700 драмов (порядка 215 тыс. долларов), а отдельные его компоненты распределены по различным подразделениям ВС Армении.

С учетом вышеизложенного была поставлена под сомнение необходимость закупок подобных материальных средств, эффективность и обоснованность использования государственных финансовых средств, в результате чего государству был нанесен ущерб в 557 587 600 драмов.

Документы по расследованию направлены в главное военное следственное управление Следственного комитета Армении для выяснения рамок виновных лиц, подготовки материалов для дачи правовой оценки их действиям, а также дальнейшего хода расследования.