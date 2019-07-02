Совет Европы (СЕ) и Азербайджан наладили плодотворное сотрудничество в судебно-правовой сфере.

Об этом на презентации нового проекта СЕ "Повышение эффективности и качества судебной системы в Азербайджане" сказала глава Департамента юстиции и правового сотрудничества СЕ Хана Джунчер, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава Департамента добавила, что проект будет служить развитию сотрудничества между сторонами: "СЕ осуществляет продолжительное сотрудничество с различными структурами Азербайджана в этом направлении, в том числе, с минюстом. Азербайджан достиг больших успехов в сфере совершенствования судебной системы".

Джунчер отметила, что новый проект послужит повышению эффективности судебной системы.

Глава Департамента выразила признательность Азербайджану за плодотворное сотрудничество.