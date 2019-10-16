Совет Европы принял четвертый дополнительный протокол к Европейской конвенции "Об экстрадиции", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство юстиции.

В связи с этим 15 октября в рамках визита министра юстиции Фикрета Мамедова в Страсбург состоялась церемония подписания этого Протокола с участием генсека СЕ Марии Пейчинович-Бурич и других ответственных лиц.

После церемонии была проведена встреча министра юстиции и генсека СЕ, на которой министр рассказал о тесном сотрудничестве между Азербайджаном и СЕ, подчеркнул эффективность совместных проектов, отметил продолжение на новом этапе реформ в судебно-правовой сфере в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева.

Отметим, что решение о присоединении к Протоколу было принято, с учетом исключительной важности документа, служащего повышению эффективности и оперативности в передаче преступников в европейском пространстве, адаптации процедуры экстрадиции к требованиям современности, устранению ряда бюрократических препон, в том числе, электронной отправке документов и упрощению транзитной процедуры.