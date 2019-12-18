Председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин прибыл в Баку для участия в мероприятиях Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Мажилиса, передает Day.Az.

Согласно информации, Нигматулин возглавил парламентскую делегацию Казахстана. В программе визита делегации выступление Нигматулина на пленарном заседании "Парламентская дипломатия в тюркском мире: укрепление регионального сотрудничества в интересах мира и безопасности".

Также делегация планирует обсудить рекомендации постоянных комиссий ТюркПА, занимающихся вопросами экономического сотрудничества, социальными, культурными и гуманитарными темами, вопросами охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, законодательства и международных отношений.

Кроме того, парламентарии рассмотрят модельные законы об охране нематериального культурного наследия тюркского мира, а также о туризме. Предусматривается, что Нигматулин проведет ряд встреч с зарубежными коллегами.

Напомним, что сегодня, 18 декабря, в Баку состоится девятое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

Повестка дня пленарного заседания включает в себя рекомендации и отчеты заседаний Постоянной комиссии организации, принятие модельных законов, отчет международной миссии наблюдателей за внеочередными выборами президента Казахстана, а также принятие юридических документов.

В заключение пленарного заседания будет принята Бакинская декларация.