В парламенте Азербайджана проходит заседание Комиссии по правовым вопросам и международным связям ТюркПА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель комиссии Исмет Учма рассказал о проделанной работе и предстоящих задачах. Затем была принята повестка дня заседания.

Отметим, что сегодня в Баку состоится девятое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (TЮРКПА).

Перед этим пройдет заседание Совета Ассамблеи, на котором председательство в организации будет передано от Великого национального собрания Турции Милли Меджлису (парламенту) Азербайджана.

В мероприятии примут участие делегации во главе со спикерами парламентов государств-членов, а также представители тюркоязычных организаций по сотрудничеству и международных организаций.

Повестка дня пленарного заседания включает в себя рекомендации и отчеты заседаний Постоянной комиссии TЮРКПА, принятие модельных законов, отчет международной миссии наблюдателей за внеочередными выборами президента Казахстана, а также принятие юридических документов.

В заключение пленарного заседания будет принята Бакинская декларация.