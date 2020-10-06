Армяно-российские отношения: укрепление Сороса, односторонняя выгода и русофобия

"Бархатная революция", которая произошла в Армении в 2018 году, выявила давно скрытые процессы в этой стране. Она явилась своеобразным спусковым крючком, превратив антироссийские настроения в настоящий антироссийский фронт.

Одновременно с назначением Никола Пашиняна на должность премьер-министра положение фонда Сороса в Армении стало быстро укрепляться. Можно сказать, что соросовский фонд "Открытое общество", начавший свою деятельность в Армении в 1997 году, почти достиг своей основной цели, получив возможность контроля правительства этой страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на КП, тот факт, что правительство Армении находится под влиянием Фонда Сороса, не вызывает сомнений не только внутри страны, но и за рубежом. Решения и назначения, принятые премьер-министром Николом Пашиняном, являются явным тому подтверждением.

Нельзя не обратить внимания на инвестирование Фондом Сороса 5 млн. долларов в средства массовой информации, под предлогом развития независимых СМИ Армении. Не случайно, что за 3 месяца до "бархатной революции" в Армении Фонд Сороса оказывал поддержку в подготовке журналистов и представителей гражданского общества, являющихся приближенными Пашиняна и его команды. Впоследствии 50 журналистов и 75 общественных активистов, прошедшие подготовку, выполняли функцию ведущих рупоров Пашиняна.

Также Фонд Сороса поддерживает в Армении ряд НКО, работающих в области прав человека, женщин, наблюдения за выборами и других сферах. Многие из руководителей этих организаций теперь занимают высокие должности при новом правительстве страны. В том числе и таким образом Пашинян выполняет свои обязательства перед спонсорами "бархатной революции".

"Соросовцы" уже закрепляются во всех ветвях власти в Армении. Министерства, вузы в стране, армянские посольства за рубежом переходят под контроль фонда. Например, Сос Аветисян, который был ответственным лицом по программам развития гражданского общества фонда Сороса в Армении, в первые годы правления Пашиняна занимал пост зам. министра образования и науки, а в настоящий момент является одним из представителей блока "Мой шаг" в парламенте. Занимающая пост заместителя министра образования и науки Аревик Анапиосян много лет возглавляла организацию, также финансируемую фондом Сороса.

Еще один пример - Гаяне Абрамян, представленная в парламенте от блока Пашиняна "Мой шаг". В 2016-2017 годах фонд выделил 210 тыс. долларов на проекты возглавляемой ею организации "За равные права". А Тагун Казарян, руководящий многочисленными проектами, финансируемыми Соросом, сейчас также является одним из представителей блока "Мой шаг" в парламенте.

Сасун Хачатурян, брат председателя совета директоров фонда Сороса Давида Хачатуряна, возглавляет Специальную следственную службу Армении. Вице-спикер парламента Лена Назарян, руководитель аппарата премьер-министра Лиана Далтахчян и руководитель государственного кадастра недвижимости Сархат Петросян являются координаторами и руководителями программ "Центра регионального развития", управляемого фондом Сороса и получившего от него более 2 млн. долларов.

Анализ информации, представленной в СМИ Армении, показывает, что среди сторонников премьер-министра Пашиняна в парламенте деятельность 14 депутатов уже давно финансируются фондом Сороса.

Все это указывает на то, что правительство Пашиняна во всех отношениях связано с фондом Сороса. Невозможно назвать случайностью и то, что после прихода к власти Пашиняна Джордж Сорос стал выделять больше средств этой стране. Так, только в 2019 году объем средств, выделенных Армении фондом Сороса, составил 3,6 млн. долларов.

Уже сейчас можно однозначно сказать, что Армения становится страной, управляемой Джорджем Соросом. По мере того, как Никол Пашинян укрепляет свою власть, параллельно предпринимаются важные шаги по укреплению позиций Сороса и его бизнес-окружения в экономике Армении. В частности, в стране реализуется тонкий и скрытый план по притеснению российского бизнеса. Согласно этому плану, в ближайшие годы главное слово в экономике Армении будет принадлежать западным кругам.

Тяжелый экономический груз

Исторически сложившаяся экономическая зависимость Армении от Российской Федерации вытекает не из взаимных экономических интересов, а из неспособности Армении стать зрелым государством, как в экономическом, так и в политическом плане.

Анализ экономических отношений между двумя странами показывает, что именно Армения выступает в них в качестве бенефициара. То, в какой степени эта страна в одностороннем порядке получает выгоду от России, доказывают данные, приведенные в годовом отчете Центрального Банка России "Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации" за 2020 год о сумме индивидуальных денежных переводов из России в Армению. Так, в 2018 году денежные средства, отправленные по официальным каналам, из России в Армению составили 1,121 млрд., в 2019 году сумма переводов равнялась 1,59 млрд. долларов США. Суммы, переведенные из Армении в Россию, составили всего лишь 156 и 177 млн. долларов США соответственно.

Источник: Центральный банк России

Согласно данным Глобального партнерства в области знаний по миграции и развитию (KNOMAD), зависимость экономики Армении от денежных переводов из-за рубежа составляет минимум 12%, а по оценке международных экспертов - 25%. По данному показателю страна занимает 26 позицию в рейтинге стран с "наихудшей экономикой" мира.

В отчете за прошлый год "Оценка рисков управления страной: Армения" Азиатского банка развития отмечается, что уровень краткосрочной миграции из Армении высок, и этот миграционный поток в основном направлен в Россию.

Кстати, в одном из докладов ЦРУ США указывается, что экономика Армении очень уязвима по отношению к экономической поддержке со стороны России. Американская разведка отмечает, что большая часть инфраструктуры страны зависит от России. Так что даже американцы признают, что своим экономическим существованием Армения обязана помощи, поступающей непосредственно из Российской Федерации.

Русофобная политика

Сорос развернул широкомасштабную международную кампанию, уверяя, что все проблемы в армянской экономике вызваны Россией, и использовал все средства для усиления антироссийских настроений у армянского населения.

Несмотря на все экономические выгоды Армении от союза с Россией, в отчете "Кавказский барометр-2019", подготовленном Кавказским исследовательским ресурсным центром, говорится, что только 43% армян положительно или частично положительно оценивают роль Евразийского экономического союза, что является самым очевидным результатом продолжающейся антироссийской общественной пропаганды в этой стране.

Неслучайно и то, что в 2019 году приток прямых иностранных инвестиций (FDI) из России в Армению составил 33,2 млн. долларов США, тогда как всего год назад, в 2018 году, этот показатель составлял 124,3 млн. долларов США.

Сложившееся положение можно описать следующим образом: в связи с особым дискомфортом, создаваемым новым правительством Армении, российские инвестиции больше не чувствуют себя здесь в безопасности и не приносят прибыль. Всего за один год приток прямых инвестиций из России снизился на 73%.

Источник: Азиатский банк развития

Неискренний союзник

Анализ экономической политики Армении, осуществляемой в последнее время, также показывает, как эта страна проводит двуличную и неясную экономическую политику.

Неспособность Армении оказать экономическую помощь Евразийскому союзу уже отмечена в официальных отчетах, подготовленных штаб-квартирой этой организации. Так, например, в докладе "Об основных тенденциях в интегративном развитии Армении в 2019 году" отмечается, что товары, экспортируемые Арменией в страны союза, не были диверсифицированы. И на 27 товаров, которые составляют всего 1% ассортимента, приходится 77,3% от общего объема экспорта в союз. 34,1% из них связаны с экспортом алкогольных и безалкогольных напитков, а также фруктов, овощей и рыбы - товары, производство и обработку которых союз может осуществлять сам за счет внутренних ресурсов. Это означает, что Армения не содействует экономической безопасности союза. Наоборот, также очевидно, что товары, импортируемые Арменией из России, жизненно необходимы для нормального функционирования экономики страны. К этим импортируемым товарам, в основном, относятся энергия (нефтепродукты, газ) и продукты (пшеница).

Следует отметить, что войдя в Евразийский экономический союз, Армения получила прямой выход на рынок России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с населением более 184 млн. человек и ВВП в 2,2 трлн. долларов США. Это позволило Армении получить значительные льготы по документированию торговых операций, срокам и ценовой политике.

Но в ноябре 2017 года между Арменией и Европейским союзом было подписано "Соглашение о всестороннем и расширенном сотрудничестве". Это соглашение охватывает вопросы развития инвестиционного климата, увеличение количества рабочих мест и создания благоприятных условий для ведения европейскими компаниями бизнеса в Армении. В соглашении также рассматриваются такие вопросы, как установление глубоких экономических и политических связей в энергетическом и транспортном секторах, в сфере охраны окружающей среды, торговли и инвестициях. С этой целью правительством Армении была создана специальная комиссия.

Но одновременная интеграция Армении в два союза противоречит фундаментальным законам экономики. Нынешний Евразийский экономический союз является еще более расширенной моделью интеграции Таможенного союза, созданного в 2010 году тремя странами - Россией, Казахстаном и Белоруссией. В настоящее время Евразийский союз можно рассматривать не как экономический союз, а как общий рынок. Потому что на данный момент речь не идет о применении единых экономических институтов и политики.

Европейский Союз - это форма экономического союза, который движется к монетарному союзу и его предложение странам Восточного партнерства состоит в создании зоны свободной торговли (беспрепятственный торговый оборот). Ясно, что соглашение Армении с Евросоюзом - это первые шаги к дальнейшей интеграции.

Вот и возникает вопрос, выберет ли Армения Россию и Евразийский союз, которые на протяжении многих лет обеспечивали ее дешевой электроэнергией, газом, инфраструктурой и финансовой помощью, или же ЕС? Ответ на этот вопрос, похоже, уже известен.

И сразу же возникает другой. Ведь сегодня весь мир стоит перед лицом последствий пандемии, серьезных негативных потрясений и крупных кризисов. В этом значении Российская Федерация также не является исключением. Когда корабль попадает в шторм, лучшим выходом считается избавление от тяжелых, обременительных, ненужных грузов. Не станет ли Армения таким вот грузом для России, которая предпочтет рациональный экономический выбор?