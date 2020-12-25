Симоньяны и Багдасаровы решают, что делать с Россией?

23 декабря в эфире у Соловьева состоялась самая что ни на есть "патриотическая" передача на телеканале "Россия"!

Чтобы подчеркнуть особо "патриотический" характер заданной Соловьевым темы вокруг штанов Навального, "пятой колонны" и патриотизма в очень специфическом понимании, в число спикеров были приглашены главные ура-патриоты России, в частности, Маргарита Симоньян и Семен Багдасаров.

Присутствие как минимум двух этнических армян на любом политическом ток-шоу за последние годы внедрено в России на уровне негласной директивы. Разнарядка с обязательными армянскими кадрами на ТВ работает почти как в советские годы, когда этнический русский занимал условно вторые и третьи позиции в системе управления союзных республик. Но времена сменились, и сейчас место "русских вторых секретарей" заняли первые армянские кураторы по России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, возвращаясь к передаче Соловьева, отметим также участие Дмитрия Куликова - он работает в системе МИА "Россия сегодня" и находится в непосредственном подчинении у Симоньян, чем и объясняется его систематическое поддакивание патрону. Кстати, в последнее время, особенно на фоне войны в Карабахе, журналисты из команды Симоньян - от Аббаса Джумы до Владимира Корнилова - все чаще стали появляться на экранах и всегда с "правильной" проармянской позицией.

Чтобы придать оттенок реальности "патриотическому" настрою передачи, Соловьев пригласил в компанию с Симоньян и Багдасаровым и адекватных российских экспертов, имеющих действительно патриотическую позицию и соответственно снискавших уважение на уровне российской аудитории - Сергея Михеева и Дмитрия Евстафьева.

Маргарита Симоньян, удобно устроившись на стуле, когда все остальные выступают стоя, работала в обычном репертуре "русского патриота". Она увлеклась настолько, что предложила запретить (!) нехорошим олигархам вывозить капиталы из страны. Тогда как именно отмывочная машина армянской диаспоры является одним из главных механизмов по выводу капиталов из России. И Маргарите Симоньян, как "крестной маме" армянской диаспоры, это хорошо известно.

Также Симоньян убедительно поругала Запад, с которым она "эффективно борется" в гибридной войне. Только те цели, которые она реально отрабатывает, странным образом не противоречат интересам в частности США, где она в свое время проходила обучение.

И тут в своем очень точном выступлении блестящую фразу произнес проницательный Дмитрий Евстафьев.

Выслушав тираду Симоньян, он сказал: "Гибридная война не проблема, "пятая колонна" - проблема!". Евстафьев обозначил главную угрозу, стояющую перед Россией: это действия "пятой колонны", которая изнутри страны ведет работу с целью развала российского государства.

После этих слов Маргарита Симоньян как-то заметно притихла, но на помощь пришел Семен Багдасаров.

В своей обличительной речи Багдасаров буквально с себя списал портрет "предателей России".

"Всякая мразь пытается нас уничтожить изнутри!", - эмоционировал Багдасаров.

Он призвал разгромить "к чертовой матери" все предательские с его армянской точки зрения штабы и информационные структуры и активировать Закон о Госизмене, требуя наказывать всех тех, кто ведет антигосударственную пропаганду.

Но если заработает названный Багдасаровым закон, то он первым подпадает под категорию тех, кто ведет анигосударственную пропаганду, призывает к насилию и межэтническим столкновениям. А вместе с Багдасаровым по аналогичной статье должен ответить и Габрелянов. А потом ниточка потянется дальше...