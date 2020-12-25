Затулин "опустил" московских армян

Депутат Госдумы России, член парламентского комитета по делам СНГ Константин Затулин, известный своей проармянской позицией, можно сказать, "опустил" московских армян, которых специально собрал глава Союза армян России Ара Абрамян под вывеской "обсуждения ситуации в Карабахе".

Затулин вел себя так и говорил такое, будто перед ним - самый настоящий сброд. Впрочем, и по звучавшим на этом мероприятии вопросам, репликам было очевидно, что Абрамян собрал на обсуждение не представителей бизнеса или интеллигенции, а самый настоящий сброд. Похоже, что это понял и вечно защищавший армян Затулин, который буквально разнес и армянскую диаспору, и Армению и власть в Ереване.

"Армянские власти доказали свою некомпетентность!", "Были ошибки и в обороне, и на дипломатическом поле!" - вот примерно с таких формулировок Затулин начинал свои монологи перед московскими армянами. "Власть Армении доказала свою некомпетентность, неспособность в этой ситуации быть на высоте положения", - сказал Затулин.

И все бы ничего, если бы и армяне, пришедшие на обсуждение "ситуации в Карабахе", и сам Затулин открыто и прямо наконец сказали: Да, Армения проиграла войну, потерпела разгром. Да, чужое пришлось отдать. Но нет, армяне продолжают мечтать в своих обсуждениях о какой-то ситуации в Карабахе. Что тут обсуждать? Ситуация в Карабахе предельно ясна: Карабах - территория Азербайджана, и под этим подписались в том числе армянские власти. Ни о каком статусе-кво, ни о каком будущем статусе Карабаха кроме статуса региона Азербайджана больше и речи быть не может.

И армянам, и их защитнику Затулину теперь с этим жить - нравится это кому-либо или нет. Карабах - это Азербайджан!