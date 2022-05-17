Азербайджан и Турция синхронизируют международную повестку

Участие Президента Ильхама Алиева в торжествах по случаю открытия международного аэропорта Ризе-Артвин - очередная демонстрация союзнических связей Азербайджана и Турции. Кроме того, президентам двух стран, наверняка, нужно было лично обсудить некоторые важные вопросы, которые нельзя доверять средствам связи или третьим лицам. Оба лидера находятся в постоянном контакте и синхронизируют международную повестку, что является проявлением союзнических отношений.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, в связи с событиями в Украине клубок проблем безопасности, в том числе и в черноморско-каспийском регионе, энергетические проблемы (транспортировка нефти и газа), обеспечение этими ресурсами самой Турции, повышение транзитного значения общих логистических коммуникаций - железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, строящийся Зангезурский коридор и др. - требуют обмена мнениями и консолидированной позиции Баку и Анкары. В связи с санкциями в отношении Москвы нагрузка на международные воздушные перевозки как из Турции, так и из Азербайджана также будут иметь тенденцию к росту, считает Мусабеков.

"С учетом того, что сильные национальные авиаперевозчики в регионе имеются только в Турции и Азербайджане (у Армении и Грузии в зачаточном состоянии, а Иран под санкциями) новые аэропорты и пассажирская авиация наших стран будут расширяться. В этом ключе следует рассматривать и оценивать открытие Международного аэропорта Физули, а теперь и в Ризе. Кстати, аэропорт в Физули построила турецкая компания, которая теперь работает над аэропортом в Зангилане.

Полагаю, что участие Президента Ильхама Алиева в торжествах по случаю открытия международного аэропорта Ризе-Артвин следует рассматривать как очередную демонстрацию союзнических связей Азербайджана и Турции. Насколько мне известно, скоро ответный визит в Баку совершит и Президент Эрдоган, который объявил, что посетит TEKNOFEST Азербайджан в конце мая", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева