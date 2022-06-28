Азербайджан имеет особый дар, делающий его уникальным, привлекательным и образцовым

Секретарь Бакинского епархиального управления архимандрит Алексий (Никоноров) в Азербайджане человек известный. Церковный деятель, доктор наук, автор трудов "Христианство в Кавказской Албании" и "История Церкви Кавказской Албании по Моисею Каланкатуйскому", большой патриот своей родины - Азербайджана. Некоторое время назад сотрудники Бакинского Епархиального управления во главе с архимандритом Алексием совершили ознакомительную паломническую поездку по ряду регионов страны, знакомились с состоянием христианского наследия, в том числе албанского. В ходе поездки произошло событие, которое можно назвать историческим - впервые за несколько столетий в албанском храме Пресвятой Богородицы Марии в поселке Нидж Габалинского района была совершена Божественная литургия. Руководил литургией секретарь Бакинского епархиального управления.

Сегодня архимандрит Алексий собеседник Day.Az.

Как вы заметили, я и вправду много езжу и посещаю разные регионы страны, имея целью ознакомиться с историческими и архитектурными памятниками, связанными как с христианством, так и другими религиозными традициями. В этой связи должен отметить, что в нашей стране не только на государственном уровне, но и на уровне бытовом люди с большим и неизменным уважением относятся к религиозным монументам вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Многие христианские храмы расположены в местах, где уже давно нет христианского населения, тем не менее их оберегают и никогда не используют недостойным образом, что порой имеет место быть среди других народов.

Азербайджан - это страна, которая находится на пересечении цивилизационных путей, историю которой веками обогащали различные культурные и религиозные традиции. Азербайджан понимает это обстоятельство и осознает его как особый дар, делающий нашу страну уникальной, привлекательной и в некоторых отношениях образцовой. Народы, проживающие здесь, осознают себя единой сплоченной силой, для которой самая важная цель - развитие, мир, безопасность и процветание родной земли. Поэтому государство в лице Президента, правительства и всех ответственных структур с максимальным вниманием относится ко всем сферам народной жизни, как в политическом плане, так и в гуманитарном и в религиозном. Из этого внимания и происходит забота о народных святынях и исторических, культурных объектах.

19 июня по приглашению Албано-удинской общины в селе Нидж - месте компактного проживания удин была совершена первая в новой истории Божественная литургия. Само слово "литургия" в переводе означает "общее дело", т.е. то, что касается всех христиан - объединение людей в общей молитве вокруг единой Чаши Тайной вечери. Поэтому для христиан служение Литургии всегда является принципиально важным и значимым для духовной жизни событием.

Существовавшая много веков на территории Азербайджана историческая Церковь Кавказской Албании принадлежала к семье древних христианских Церквей, уходящих своими корнями к апостольской традиции. В настоящее время Церквами, имеющими апостольское преемство и канонический строй, в нашей стране являются Православная церковь в лице Бакинской и Азербайджанской епархии, и Католическая церковь в лице Апостольской префектуры Азербайджана.

Учитывая то обстоятельство, что по причине непростых исторических перипетий Албанская церковь утеряла свою иерархию, институт священства, таинства, ее паства нуждается в поддержке и духовном окормлении. Мы как христиане должны помогать друг другу и по возможности делиться тем, что имеем. Поэтому Бакинская епархия, традиционно поддерживавшая удинскую общину на протяжении многих лет, сегодня совершила еще один акт духовной помощи православным удинам - в старинном храме Пресвятой Богородицы Марии "Булун" была совершена первая после его возрождения литургия. Храм этот был построен в 1892 году на месте более старой албанской церкви, но с годами пришел в плачевное состояние. В 2020 году Фондом Гейдара Алиева в рамках программы "Адрес толерантности - Азербайджан" храм Пресвятой Богородицы "Булун" был отреставрирован для христианской общины села Нидж Габалинского района. И вот пришло время вдохнуть в возрожденный храм дыхание жизни - совместно с албано-удинской общиной, при ее непосредственном участии, была совершена литургия, которая собрала множество людей, получивших возможность участвовать в самом главном богослужении Церкви.

В Церкви есть традиция - в первое воскресенье после дня Пятидесятницы (или Троицы) совершать память всех святых. А со второго воскресенья прославляются соборы святых Поместных церквей и епархий. В истории Церкви Кавказской Албании тоже было множество своих чтимых святых, среди которых апостолы Варфоломей и Фаддей, муж апостольский Елисей, святитель Григорис, первый епископ Албанский, принявший мученическую смерть в районе Дербента и погребенный в монастыре Амарас, святитель Иеремия, трудившийся над составлением албанского алфавита и переводами книг, епископ Исраэль, проповедовавший среди гуннских племен, царь Урнайр, крестивший кавказские народы нашего региона, и Благочестивый царь Вачаган III, а также множество других святых мужей и жен.

В рамках возрождения христианских традиций среди наследников Албанский церкви необходимо всячески способствовать популяризации местных святых. По этой причине в этом году в первое воскресенье после праздника Святой Троицы мы совершили прославление памяти всех древних святых Азербайджана. За литургией этого дня исполнялись песнопения в честь этих святых и была прочитана особая молитва. Все песнопения литургии исполнил малый хор Бакинского Кафедрального собора. Евангелие, Символ веры и молитва Господня читались на удинском языке. В дар храму от Бакинской епархии был преподнесен живописный образ Пресвятой Богородицы.

Общее религиозное наследие, независимо от конфессиональной принадлежности, после советского периода, Первой карабахской войны, а также 30-тилетней оккупации азербайджанских земель возрожденному Азербайджану досталось в плачевном состоянии. Древняя Албанская церковь имела сотни храмов - на сегодняшний момент в пригодном для эксплуатации состоянии находятся лишь считанные единицы. В Бакинской епархии до 30-х годов ХХ столетия насчитывалось 90 храмов, из которых сегодня функционируют несколько. То же касается мечетей, пиров, католических костелов, лютеранских кирх, еврейских синагог.

Тем не менее, Азербайджан с первых же дней восстановления своей независимости избрал политику сохранения культурного, исторического и религиозного многообразия. Планомерно и последовательно на средства государства возрождаются древние религиозные святыни, реставрируются мечети и храмы, осуществляется колоссальная работа по сохранению исторического наследия во всем его многообразии.

Лейла Таривердиева

Фото: Денис Свечников